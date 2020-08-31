«Локомотив» и «Бунедкор» урегулировали вопросы по трансферу Жалолиддинова

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По информации «РБ-Спорт», московский «Локомотив» урегулировал претензии узбекского «Бунедкора» по переходу полузащитника Жасура Жалолиддинова.

18-летний Жалолиддинов подписал пятилетний контракт с «Локомотивом» в конце июля. Позднее исполняющий обязанности генерального директора Профессиональной футбольной лиги Узбекистана Диер Имамходжаев посчитал подозрительным, что перед переходом в московский клуб футболист расторг контракт с «Бунедкором». При этом его ведомство не получило документы о расторжении соглашения с футболистом.

По нашим данным, именно из-за этого «Локомотив» не мог заявить Жалолиддинова как своего игрока в РПЛ. Связано это с потерей документов при смене руководства в «Бунедкоре». Несколько дней назад вопрос был разрешен. Узбекский клуб прислал все документы, включая трансферный лист футболиста. 28 августа полузащитник был заявлен за «Локомотив».

Жалолиддинов – воспитанник «Бунедкора». В текущем сезоне чемпионата Узбекистана игрок провел восемь матчей и забил один мяч. В октябре 2019 года он был включен в список «60 лучших молодых талантов мирового футбола» 2002 года рождения по версии газеты The Guardian.

Источник: РБ-Спорт