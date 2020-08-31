«Тамбов» потратит на еженедельные тесты на коронавирус более 4 млн рублей за сезон

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По информации «РБ-Спорт» , «Тамбов» израсходует на тестирование на коронавирус около 4 млн рублей за сезон.

На данный момент, согласно санитарному регламенту РПЛ, каждая команда должна не реже одного раза в неделю проводить тестирование команды на коронавирус. Деньги на это расходует каждый клуб самостоятельно.

По нашим данным, «Тамбов» потратит на тесты на коронавирус не менее 4 млн рублей. В эту сумму входят анализы только для команды один раз в неделю. При этом в клубе также должны сдавать анализы административный персонал, а тестирования необходимо проводить чаще из-за плотного календаря.

На данный момент в «Тамбове» официально ни разу не было обнаружено заболевших коронавирусом.

Источник: РБ-Спорт