У Головина надрыв мышцы задней поверхности бедра. В сборную он не приедет

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По информации «РБ-Спорт», полузащитник «Монако» Александр Головин пропустит около 4 недель из-за травмы, которую он получил сегодня в матче с «Мецем» в чемпионате Франции.

У полузащитника диагностирован надрыв мышцы задней поверхности бедра. Футболист не приедет в сборную России.

Команда Станислава Черчесова готовится к матчам Лиги наций с Сербией и Венгрией.

Напомним, Головин перешел в «Монако» в июле 2018 года.

Источник: РБ-Спорт