10 игроков ФК «Краснодар» вошли в сборные

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10 игроков ФК «Краснодар» выступят за сборные команды на матчах под эгидой ФИФА в 2020 году.

Трое вошли в список футболистов национальной сборной России, сообщает пресс-служба клуба. Это Юрий Газинский, Сергей Петров и Егор Сорокин. Третьего сентября в составе сборной они встретятся на поле с командой Сербию, а шестого на выезде сыграют с венграми.

Александр Мартынович отправился выступать за сборную Белоруссии. В ее составе центральный защитник «быков» сыграет четвертого сентября в домашнем матче с Албанией и седьмого – с Казахстаном.

Кристоффер Олссон и Маркус Берг пополнили ряды сборной Швеции. Они сыграют с Францией пятого сентября и с Португалией – восьмого.

В составе молодежной сборной России сыграют воспитанники Академии ФК «Краснодар» – вратари Матвей Сафонов и Денис Адамов, центральный полузащитник Даниил Уткин и нападающий Магомед-Шапи Сулейманов.

Кроме того, в команде оказались еще два воспитанника Академии, которые сейчас играют за другие клубы. В сборную вызвали форварда «Рубина» Ивана Игнатьева и полузащитника «Уфы» Артема Голубева. Команде «молодежки» предстоят ответственные игры. Четвертого сентября они встретятся на поле со спортсменами Болгарии и восьмого – с поляками.

Источник: https://kuban.mk.ru/