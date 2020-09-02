Директор «Чайки» Баян подал апелляцию на отстранение от футбольной деятельности

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По информации «РБ-Спорт» , спортивный директор «Чайки» Олег Баян подал апелляцию на отстранение от футбольной деятельности из-за игры на тотализаторе.

Ранее Баян был пойман на игре на ставках. За это комитет по этике РФС дисквалифицировал его на два года. Согласно официальному решению, Баян нарушил 18-ю статью регламента РФС по этике и статью 24 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

По нашим данным, РФС попросил «Чайку» отзаявить Баяна сразу же после заседания комитета по этике. При этом клуб даже не дождался получения полного пакета документов с решением. На днях функционер подал апелляцию. На данный момент дата ее рассмотрения не назначена.

В августе 2017-го в офисе «Чайки» прошли обыски правоохранительных органов. Сотрудников клуба подозревали в обмане букмекеров. На тот момент в разных регионах на матч «Чайки» поставили в общей сложности 60 млн рублей. Все пари сыграли, а выплаты составили более 350 млн рублей.

В мае 2019-го «Чайка» сыграла подозрительный матч против «Черноморца» в 25 туре ПФЛ. В РФС доказали договорной характер игры. Сейчас ведется следствие.

Источник: РБ-Спорт