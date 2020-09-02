KPMG снизила стоимость Месси на €11 млн

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Международная аудиторская компания KPMG снизила рыночную стоимость аргентинского нападающего испанской «Барселоны» Лионеля Месси на €11 млн, он оценивается в €124 млн и находится на 7-м месте среди наиболее дорогих европейских игроков, передает “РБ-Бизнес”.

Тройка самых дорогих футболистов по версии KPMG не изменилась с мая. Наиболее дорогими игроками признаны Килиан Мбаппе (€200 млн), Неймар (€148 млн) и Рахим Стерлинг (€140 млн).

Также в десятку наиболее дорогих игроков вошли Джейдон Санчо (€136 млн), Мохаммед Салах (€129 млн), Садио Мане (€126 млн), Месси, Харри Кейн (€120 млн), Кевин Де Брейне (€120 млн) и Трент Александер-Арнольд (€106 млн).

Источник: РБ-Спорт