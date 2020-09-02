Дмитрий Селюк: Кикнадзе врет, «Барселона» никогда не хотела подписывать Миранчука

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Известный футбольный агент Дмитрий Селюк поделился с корреспондентом «РБ-Спорт» мнением о переходе полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука в итальянскую «Аталанту».

Ранее «Локомотив» объявил о предварительной договоренности с «Аталантой» по трансферу 24-летнего Миранчука. По неофициальным данным, итальянский клуб заплатит за россиянина 14,5 млн евро. После этого гендиректор московского клуба Василий Кикнадзе в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал, что изначально Миранчука просматривала испанская «Барселона». Для этого в Москву приезжали вице-президент испанского клуба Хавьер Бордас и спортивный директор Эрик Абидаль.

— Кикнадзе – врун, — заявил Селюк. — В «Барселоне» вице-президент не решает ничего по трансферам и не ездит смотреть футболистов. Он врет и даже не знает систему работы «Барселоны». Плюс Кикнадзе – директор-пустышка. Он говорит людям: «Давайте встретимся и попьем кофе». А потом предлагает игроков. Но у европейцев такой менталитет, что они не говорят прямо, кто говно, а кто нет.

Алексей уже перешел в «Аталанту». Зачем ты все это несешь? Просто смешно. С уверенностью говорю: Алексея Миранчука «Барселона» никогда не хотела подписывать. Это в «Локомотиве» покупки осуществляет Кикнадзе. В «Барселоне» все работает по-другому. И вице-президент приезжал, только чтобы поделиться и перенять опыт. Причем все оплачивал «Локомотив». Клуб за счет РЖД катает вице-президентов всех клубов якобы «знакомиться».

— Как тогда работает структура «Барселоны»?

— Отдел скаутов просматривает футболистов. Затем главный селекционер, спортивный директор, тренер. Только потом докладывают президенту и оговаривают суммы. Но чтобы до этого дошло, игрок должен удовлетворить всех перечисленных.

— Как отнеслись к переходу Миранчука в «Аталанту»?

— Алексей молодец, что ушел из «Локомотива». Клуб с таким подходом генерального директора рухнет.

— Сейчас ведутся дискуссии о том, что 14 млн за Миранчука – слишком мало.

— Да, это мало. Но с другой стороны, учитывая, что через год у него заканчивается контракт, за него переплатили. Видимо, агенты и сам Миранчук поступили очень порядочно по отношению к «Локомотиву». 1 января он мог подписать договор с «Аталантой» как свободный агент. Поверьте, итальянцы согласились бы.

Плюс я уверен, что его продали за меньшую сумму. 14 – это со всеми бонусами. Сейчас в «Локомотиве» будут говорить, что занимают седьмое-восьмое места, потому что ушел их лидер. Интересно, что сейчас клуб получит 25 млн от Лиги чемпионов, пускай 14 – за Миранчука. Это уже 39. Кого взяли? Маленького 40-килограммового узбека Жалолиддинова. Да еще отдали за него миллион евро. Они еще судятся с Геркусом. Он по сравнению с Кикнадзе – профессор. Но в целом они из одной группы.

Источник: РБ-Спорт