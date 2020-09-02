Ростуризм: конкурс на гранты для проектов в сфере туризма будет объявлен в сентябре

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Конкурс на правительственные гранты для проектов в сфере туризма будет объявлен в сентябре, заявки можно подавать в электронной форме, сообщили порталу «Интерфакс-Туризм» во вторник в пресс-службе Ростуризма.

Правительство сообщило о выделении дополнительно 1,2 млрд рублей Ростуризму на грантовую поддержку общественных и предпринимательских проектов с сфере внутреннего и въездного туризма.

«Ростуризм будет софинансировать проекты, которые предполагают нестандартные подходы к формированию турпродукта и внедряют инновационные решения в отрасли. В частности, поддержку получат проекты в сфере экотуризма, которые связаны с созданием некапитальных средств размещения, позволяющих комфортно и недорого отдыхать на природе. Речь идет о современных кемпингах, автокемпингах, модульных отелях и т.д», — сообщили в пресс-службе.

Также гранты будут выделяться на разработку новых туристских маршрутов и благоустройство существующих, включая маркировку, навигацию, обеспечение безопасности, организацию выделенных зон отдыха и др. Поддержку можно будет получить и для проектов, создающих доступную среду для людей с ограниченными возможностями здоровья на объектах размещения или туристического показа, а также пляжах.

«Впервые в истории российского туризма предприниматели, которые создают новые современные туристические продукты и решения, получат прямую поддержку от государства. По сути, мы говорим о поддержке стартапов в туризме, которые помогут в ближайшие годы изменить облик российского туризма – сделать его доступнее, интереснее и разнообразнее. Конкурс будет объявлен в сентябре этого года», — прокомментировала решение Кабмина глава Ростуризма Зарина Догузова.

Как пояснили в Ростуризме, претендовать на получение субсидии из бюджета смогут только российские юридические лица и индивидуальные предприниматели. Получатель гранта должен будет вложить в свой проект собственные средства в объеме не менее 30% запрашиваемого гранта, а максимальная сумма гранта не должна превышать 3 млн рублей. Заявки на предоставление можно будет подавать в электронной форме по принципу президентских грантов.

Источник: ИНТЕРФАКС-ТУРИЗМ