«За неделю первого этапа этой программы , августовского окна распродаж куплено туров на более чем 1,4 млрд рублей, воспользовались программой более 60 тысяч человек», — сказала она на открытии выставки "Знай наше".

Распродажа туров по России с кэшбеком прошла 21-28 августа. Ее цель – поддержка внутреннего туризма после пандемии коронавируса, правительство выделило на программу 15 млрд рублей. Свои предложения в рамках программы представили около 2 тыс. отелей и туроператоров. При запуске программы Ростуризм прогнозировал, что ей смогут воспользоваться 2-3 млн человек.

Догузова подчеркнула, что программа стала центральной инициативой этого года в туриндустрии.

«Продажи у многих туроператоров выросли в 2-3 раза. В немыслимо короткие сроки мы с участниками рынка реализовали технологически и технически очень сложный проект, фактически менее чем за месяц объединили на единой цифровой площадке всю отрасль – несколько тысяч туроператоров, гостиниц, национальную платежную систему», — сказала она.

Глава Ростуризма отметила, что на следующих этапах программы кэшбека задачей станет присоединение к ней как можно большего количества туроператоров и отелей.

«Мы знаем, что в силу большого числа технических требований, необходимых для присоединения к программе, много участников рынка не успели присоединиться. Мы были ограничены сроками запуска этой программы. Поэтому при принятии решения о ее продолжении, а мы на это рассчитываем и у нас уже есть огромное количество запросов от бизнеса и туристов, безусловно, одной из ключевых задач будет подключить тех участников рынка, которые в силу сложности технологии и коротких сроков не успели присоединиться», — отметила Догузова.

По ее словам, программа туристического кэшбека не имеет аналогов в мире. «Программа абсолютно прогрессивная для туризма не только российского, но и в мировом масштабе. Подобных программ, подобного механизма мы не увидели ни в одной стране мира, когда выгоду непосредственно получает сам турист, но при этом мы поддерживаем отрасль, рынок, рабочие места, региональные экономики. Доплачивать людям за отдых, повышать доступность путешествий – это очень прогрессивно для индустрии гостеприимства. Мы впервые подошли к осознанию туризма как важнейшей отрасли экономики, которая, с одной стороны, является социальной и клиентоориентированной, и при этом — абсолютно экономически эффективной отраслью», — заключила Догузова.