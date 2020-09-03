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Комитет по этике оштрафовал Федуна на 200 тысяч рублей и вынес замечание

По информации «РБ-Спорт» , комитет по этике РФС вынес наказание владельцу московского «Спартака» Леониду Федуну.

Заседание комитета по этике проходит сейчас. Члены департамента должны были оценить высказывания Федуна о судействе в российском футболе. Ранее он заявил, что не хочет участвовать «в этой клоунаде», поэтому готов снять «Спартак» с чемпионата, если судейские ошибки продолжатся.

По нашим данным, комитет по этике вынес Федуну замечание и оштрафовал на 200 тысяч рублей. Согласно регламенту комитета, это максимальное наказание для функционера за его нарушения.

Источник: РБ-Спорт

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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