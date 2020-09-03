«СКЕЛЕТ» НОВОГО ЗДАНИЯ АЭРОПОРТА ГЕЛЕНДЖИКА ВЫЛОЖЕН НАПОЛОВИНУ

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Точно по графику ведутся работы по строительству нового терминала аэропорта Геленджика. На сегодняшний день на 50% выполнено устройство железобетонных конструкций: забетонировано 6700 из почти 13,5 кубометров монолитных конструкций.

Уже завершена заливка основной части фундаментной плиты – бетонного основания будущего аэровокзального комплекса.Продолжается бетонирование стен подвала и устройство несущих колонн, ведется планировка прилегающей территории.В работах задействованы порядка 300 человек и 30 единиц техники..

Напомним, площадь нового аэровокзального комплекса превысит 16700 кв. м. После ввода в эксплуатацию новый терминал сможет обслуживать 891 пассажира в час и более миллиона человек в год.

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик