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«СКЕЛЕТ» НОВОГО ЗДАНИЯ АЭРОПОРТА ГЕЛЕНДЖИКА ВЫЛОЖЕН НАПОЛОВИНУ

Точно по графику ведутся работы по строительству нового терминала аэропорта Геленджика. На сегодняшний день на 50% выполнено устройство железобетонных конструкций: забетонировано 6700 из почти 13,5 кубометров монолитных конструкций.

Уже завершена заливка основной части фундаментной плиты – бетонного основания будущего аэровокзального комплекса.Продолжается бетонирование стен подвала и устройство несущих колонн, ведется планировка прилегающей территории.В работах задействованы порядка 300 человек и 30 единиц техники..
Напомним, площадь нового аэровокзального комплекса превысит 16700 кв. м. После ввода в эксплуатацию новый терминал сможет обслуживать 891 пассажира в час и более миллиона человек в год.

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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