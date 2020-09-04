В отелях Крыма почти не осталось мест на сентябрь

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Места в гостиницах и других объектах размещения Крыма на сентябрь почти полностью распроданы, а в Сочи сложно найти размещение до середины месяца, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе туроператора "Интурист".

"По Крыму более 90% объектов на сентябрь распродано, почти все популярные отели присылают стоп-сейлы. В Сочи мест в гостиницах нет до 15 сентября", — рассказали в пресс-службе.

В компании отметили, что на октябрь свободных мест больше, но заезды в Крым с выходными днями раскупают мгновенно. В Сочи с 15 сентября можно найти свободные места, особенно в гостевых домах и отелях 1*. А вот в объектах 4-5* может ощущаться дефицит размещения.

"Сейчас продажи осенних туров в Крым уже на 30% превышают показатели прошлого года. При этом в Сочи на осень и зиму туристы купили в 2,5 раза больше путевок, чем годом ранее, а в Анапу – в 4,5 раза", — сообщили в "Интуристе".

В то же время глубина продаж пока небольшая: 70% бронирований туров в Сочи и 90% в Анапу приходятся на сентябрь.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) порталу "Интерфакс-Туризм" сообщили, что в турагентствах практически остановились продажи туров в глубину, поскольку туристы опасаются, что в России может быть повторно введен карантин с 20 сентября, и они потеряют деньги.

"Если будет хорошая погода осенью, количество желающих отдохнуть на черноморском побережье увеличится. Наш прогноз – что сезон будет долгим, до 1 ноября. Сейчас в Крыму отличная погода, жарко. Есть и тот фактор, что многие россияне сейчас работают удаленно – это будет способствовать загрузке отелей", — рассказали в компании.

В пресс-службе добавили, что Крым и Сочи также были лидерами продаж в акции с кэшбеком. В Сочи был продан 31% от всех доступных туров с заездом с 1 октября по 31 декабря, в Крым – 30%.

Распродажа туров с кэшбеком прошла на сайте мирпутешествий.рф с 21 по 28 августа, за это время россияне купили туров по стране на 1,4 млрд рублей. Акция была реализована для поддержки внутреннего туризма, пострадавшего от коронавируса. Правительство выделило на нее 15 млрд рублей.

Источник: ИНТЕРФАКС-ТУРИЗМ