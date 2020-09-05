Европейские туристы столкнулись с двухнедельным карантином и запретом на туалеты

/Спорт и туризм/

Лето закончилось, но отпускной сезон, отодвинутый пандемией, похоже, не думает завершаться. Россия понемногу продолжает приоткрывать свои воздушные ворота в другие страны.

А как обстоит дело с путешественниками эпохи COVID-19 из Европы? Им приходится сталкиваться с немалыми трудностями, а многих по возвращении с отпуска ждет невеселая перспектива сидеть пару недель на самоизоляции.

Жители Соединенного Королевства любят путешествовать, однако в этом году COVID-19 внес свои коррективы в отпускные планы британцев. Но даже с учетом того, что их стали выпускать за рубеж, многие из жителей Альбиона недовольны.

Одним из последних поводов для критики со стороны отдыхающих и лидеров туристической отрасли в адрес правительство стало то, что Уэльс и Шотландия повторно ввели карантинные ограничения для Португалии и Греции, при том, что Англия и Северная Ирландия не внесли никаких изменений, сообщает Sky News.

О том, что это произойдет с Португалией, уже возникали подозрения, когда стало известно: что количество случаев COVID-19 там за семь дней выросло до 23 на 100 тысяч человек по сравнению с 15,3 случаев на 100 тыс. неделей ранее. Правительство Великобритании обычно заявляет, что страны, в которых показатель заражения коронавирусом превышает 20 случаев на 100 000 человек, рискуют попасть в «карантинный список».

Изначально Португалия была исключена из списка так называемых «коридоров для путешествий», откуда британские туристы могли прибыть без необходимости оставаться на карантине. Но в двадцатых числах августа страна оказалась в безопасном списке.

Теперь же в Уэльсе из-за последних нововведений путешественникам придется самоизолироваться на 14 дней, если они вернутся из Португалии (за исключением Азорских островов и Мадейры), а также из Гибралтара, Французской Полинезии и греческих островов Миконос, Закинтос, Лесбос, Парос, Антипарос и Крит.

И в Шотландии любой, кто прибывает из Португалии или Французской Полинезии, тоже должен будет пройти карантин. Ранее в шотландский список была добавлена Греция. После того, как шотландским путешественникам, возвращающимся из Эллады, «прописали» 14-дневный карантин, греческий министр туризма Харис Теохарис попытался убедить британских туристов, что его страна по-прежнему безопасна, несмотря на рост числа случаев COVID-19.

«Мы принимаем конкретные целевые меры там, где мы видим определенную концентрацию случаев - меры, которые были успешными и работали в течение последних нескольких дней», - сказал Теохарис Би-би-си.

В августе в Греции более чем вдвое увеличилось количество случаев заражения, связанных с людьми, игнорирующими требования носить маски и соблюдать безопасную дистанцию ??на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга.

Теохарис сказал, что случаи заболевания в Греции по-прежнему намного ниже среднего показателя по Европейскому союзу, а также порогового уровня в Великобритании в 20 случаев на 100 тысяч жителей в неделю, выше которого британские власти вводят ограничения.

Несмотря на это, шотландские власти возлагают ответственность за попадание в их края коронавируса на возвращающихся из Греции туристов. В частности, вирус был обнаружен у пассажира, прилетевшего 23 августа в Глазго с острова Закинф.

«Мы судим, основываясь на имеющихся у нас доказательствах, что существует необходимость в применении этого карантинного ограничения, – прокомментировал внесение Греции в «карантинный список» заместитель первого министра Шотландии Джон Суинни, – и это, по сути, защищает нас здесь, в Шотландии, от распространения вируса в результате его завоза из других стран».

Какое-никакое утешение для желающих подзаработать на интуристах португальцев и греков – о, что Англия в отличие от своих шотландских и валлийских соседей не стала пока включать Португалию и Грецию в список стран, возвращение откуда грозит туристам двухнедельной самоизоляцией.

Этим летом внезапные объявления о карантине уже затронули несколько таких популярных среди британских курортников европейских направлений, как Испания, Франция и Хорватия.

Британское правительство сейчас подвергается критике за неспособность обеспечить «ясность» относительно поездок, а лидеры туристической индустрии говорят, что туристы «совершенно сбиты с толку» отдельными подходами составляющих Соединенное Королевство регионов к возвращению из тех или иных стран.

«Если правительство серьезно относится к возобновлению международных поездок, уделяя при этом приоритетное внимание общественному здравоохранению, необходима серьезная переоценка его подхода», – считает редактор ресурса «Which? Travel» Рори Боланд.

Исполнительный директор туристического консалтингового агентства The PC Agency Пол Чарльз уверен: «Политика карантина разваливается в клочья и разделяет Великобританию».

В такой ситуации тысячи британцев, отдыхавших в Португалии, раньше срока вернулись домой из опасений того, что эта страна будет исключена из «коридора для путешествий». Почти все прямые рейсы из Португалии на этой неделе распроданы.

В аналогичной ситуации оказались британские туристы, отдыхавшие в августе в Хорватии и внезапно узнавшие, что все прибывающие из этой страны домой после такой-то даты обязаны будут сесть на двухнедельную самоизоляцию. Так, например, одна пара из Западного Йоркшира после того, как обнаружила, что невозможно вовремя забронировать прямой рейс, вынуждена была заплатить около 800 фунтов, чтобы добраться домой из Хорватии через Мюнхен – чтобы успеть до крайнего срока и не сидеть потом 14 дней на карантине, а выйти на работу.

Один из британских туристов, съездивший в Португалию, рассказал Sky News, что его сын и жена не присоединились к нему, потому что опасались введения карантина, а его брат поспешил домой, чтобы вернуться на работу и помочь своему сыну поступить в университет. По его словам, туристов оставляют «в замешательстве».

Еще одна британка была вынуждена изменить даты рейса своей семьи из Алгарве, чтобы дети не пропустили две недели в школе. Женщине пришлось заплатить авиакомпании 900 фунтов, чтобы перенести вылет домой в Бирмингем на день вперед в ожидании повторного введения карантинных мер.

В августе министр транспорта Грант Шаппс говорил о том, что тестирование возвращающихся из-за рубежа британцев на коронавирус в аэропортах, чтобы сократить время пребывания карантина, «находится на стадии активного изучения». Но, по его словам, тесты в аэропорту по прибытии позволят выявить только «очень небольшую часть» людей, у которых вирус не имеет симптомов, и примерно через неделю потребуется повторный тест. А пока людям все равно придется уйти на самоизоляцию...

Не лишен проблем отдых и жителей Германии. С самыми большими трудностями немецких туристов встречает, как не удивительно, соседняя Австрия. В настоящее время в стране есть предупреждение о поездках в Болгарию, Хорватию и Румынию, сообщает Merkur.de. Поэтому путешественники из Германии, возвращающиеся на родину из этих государств или даже через них на автомобилях, должны проезжать по Австрии без остановок. Более того, таким туристам запрещено использовать туалеты в зонах отдыха и даже на заправках. В случае несоблюдения этого правила предусмотрены большие штрафы.

«Я рекомендую всем путешественникам сделать остановку в Словении, - говорит эксперт по путешествиям Биргит Дрейер. – Потому что, если в Австрии вы застряли в пробке, с остановками и движением расход топлива будет особенно высоким».

При этом от хаоса на словенско-австрийской границе и проверок, которые могут длиться до 15 часов, также пострадали в основном немецкие туристы.

Въезд в Бельгию для туристов из Германии разрешен. Однако внешнеполитическое ведомство страны объявило некоторые административные округа и города ФРГ зонами повышенного риска. В их число входят Верхняя Бавария, Нижняя Бавария, Арнсберг, Дюссельдорф и Дармштадт. Путешественникам из этих районов рекомендуется пройти по прибытии в Бельгию 14-дневный домашний карантин и сдать тест на COVID-19.

Несмотря на то, что датчане ввели новые ограничения на поездки для некоторых европейских стран, таких как Бельгия и Испания, немецкие отдыхающие все еще имеют возможность без особых сложностей отправиться к своему самому северному соседу. Более того, условие, по которому отдыхающим необходимо забронировать минимум шесть ночей в период пребывания в стране, отменено. Эта новость особенно порадовала туристов из ФРГ, которые теперь могут приехать в Копенгаген на выходные.

Из-за увеличения числа новых случаев коронавируса власти Финляндии также ввели ограничения на поездки в Германию и некоторые другие европейские страны. Теперь путешественники, прибывающие из этих государств, будут помещены на двухнедельный карантин.

В связи с ростом новых случаев COVID-19 во Франции МИД Германии выпустил предупреждение о поездках в два района страны: Иль-де-Франс с центром в Париже и Прованс-Альпы-Лазурный берег, расположенном на юго-востоке страны и омываемом Средиземным морем. Между тем немцам не нужны специальные документы для въезда, власти Франции также не предусматривают прохождение отдыхающими карантина.

А вот Ирландия в свою очередь обязывает путешественников из Германии отправиться на 14-дневную самоизоляцию по прибытии в страну. Лишь небольшое количество государств находятся в так называемом «зеленом списке» и освобождаются от этих обязательных правил. При въезде в страну гражданам ФРГ также необходимо оставить свои контактные данные.

Всего шесть недель назад Норвегия открыла свои границы для немцев, а с прошлых выходных снова начали действовать ограничения на поездки. Теперь путешественники из Германии должны находиться на карантине десять дней. Согласно информации Министерства иностранных дел в Берлине, немецким туристам необходимо найти на это время подходящее жилье и предоставить доказательство в виде подтверждения бронирования. Кемпинги в качестве места пребывания в стране не соответствуют требованиям норвежских властей.

Швейцария уже открыла двери для путешественников из ФРГ. Однако те из них, кто за последние две недели останавливался в регионах, считающимися зонами риска, должны пробыть десять дней на карантине. К ним, в частности, относится Испания.

Туристы из стран ЕС и Шенгена продолжают въезжать в Испанию без ограничений. Но из-за повторного увеличения числа новых случаев COVID-19 в этом государстве власти Германии объявили ее зоной риска. Исключение сделалось для Канарских островов и популярного курортного острова Майорка. Однако спустя некоторое время немецкие туроператоры отменили эти путевки. Тем, кто все еще хочет посетить Испанию, необходимо заполнить онлайн-форму перед поездкой и получить специальный QR-код, который должен быть предъявлен незадолго до вылета. При этом в стране до сих пор действуют очень строгие ограничительные, поэтому насладиться отдыхом в полном объеме туристам все равно не удастся.

Тунис переместил Германию из «зеленого» списка стран в «оранжевый». С 26 августа немецкие путешественники должны предоставить при въезде отрицательный ПЦР-тест, который был проведен не менее чем за 72 часа до вылета, и отправиться на 14-дневную домашнюю самоизоляцию. Отдыхающие, которые не имеют в Тунисе ни дома, ни квартиры должны разместиться в одном из 18 отелей, выбранных для этой цели. Время пребывания на карантине может быть сокращено наполовину, если второй тест на COVID-19 покажет отрицательный результат спустя шесть дней после въезда.

Источник: https://www.mk.ru/