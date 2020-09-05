В Госдуме рассказали, на какие пляжи запретят пускать туристов

/Спорт и туризм/

Депутат Госдумы от Краснодарского края Наталья Костенко рассказала, на какие пляжи могут перестать пускать туристов, кроме определенных категорий граждан.

В первую очередь, это касается многочисленных в регионе детских пляжей. В минэкономразвития и минприроды уже поддержали инициативу кубанского депутата.

Политик разработала законопроект о праве подобных организаций использовать водную акваторию на основании договора без проведения аукциона. По мнению Костенко, это позволит ограничить доступ посторонних лиц на пляжи, где играют и отдыхают дети.

В документе, кроме того, отмечаются организации, создающие условия не только для детского отдыха, но и для отдыха ветеранов, пожилых лиц и инвалидов.

Сейчас на пляжах детских лагерей, санаториев и детских центров нередко вместе с детьми отдыхают самые разные категории граждан. По словам депутата, это не отвечает требованиям безопасности и может приводить к трагическим последствиям.

– Мне пожаловался на данную ситуацию целый ряд детских организаций, в том числе федеральные детские лагеря. На пляже, где отдыхают дети граждане курят, могут распивать алкогольные напитки, вести себя аморально. Разработанный документ позволит обособлять детские места отдыха и защищать детей от наблюдения недостойного поведения взрослых, – рассказала депутат.

Для создания подобающих условий детского отдыха предлагается внести дополнения в Водный кодекс.

Источник: https://kuban.mk.ru/