Болельщик выиграл 2 миллиона рублей, поставив на победу сборной России

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За 18 минут до окончания матча «Россия- Сербия» болельщик поставил на победу сборной России, передаёт «Рейтинг Букмекеров».

В букмекерской компании «Лига Ставок» рассказали о самых крупных выигрышах на матче Лиги наций между сборными России и Сербии.

Больше всех поднял беттор, загрузивший за 18 минут до стартового свистка 1 миллион рублей на победу русской команды. Он схватил коэффициент 2,10 и спокойно ушел домой с 2,1 млн рублей.

Источник: РБ-Спорт