Причины купить тур в Белек

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Турция – это удивительная страна, полная контрастов. Здесь каждый найдёт вариант отдыха, который устроит его по стоимости и наполнению.

В стране очень много известных курортов, способных удивить и порадовать туристов. Белек можно отнести к числу наиболее популярных и перспективных направлений. С ценами на отдых в Белеке ознакомит ссылка https://piligrim.ua/tury-v-belek.html.

Чем же так привлекает путешественников этот удивительный курорт?

Прежде всего, стоит отметить престижность и элитность такового. Для многих фактор исключительности играет важную роль. Белек расположен в удивительном месте, между Сиде и Анталией, на побережье Средиземного моря. Здесь довольно статусная публика. Этот курорт часто выбирают аристократы и знаменитости.

Белек выделяется обилием хвойных и эвкалиптовых насаждений, ввиду чего воздух исключительно свежий. Немаловажен и тот факт, что курорт окружают горы. Здесь более чем благоприятный климат. Белек идеально подходит для гольфа. Здесь расположено немало гольф-клубов, более десяти.

Многих курорт привлекает своими минеральными источниками. Часто отели предлагают своим гостям не только качественный сервис, но и оздоровительные процедуры. За пределами отельных комплексов инфраструктура не всегда богатая, но большинство просто в этом не нуждается. Зато здесь есть удивительная природа. Отдельно также стоит выделить кипарисы и апельсиновые сады. Пейзажи открываются поистине удивительные. В воздухе стоят яркие ароматы, которые присущи лишь этому региону.

Береговая линия курорта довольно обширная. Она простирается ориентировочно на 20 километров. Многим импонирует тот факт, что большая часть пляжей отмечена «Голубым флагом». Значительная доля хороших территорий принадлежит отелям, но муниципальные участки также присутствуют. Пляжи покрыты мелким песком. Примесь гальки встречается, но крайне редко.

В Белеке довольно много водных развлечений. К примеру, можно покататься на яхте, попрактиковать кайтинг, дайвинг или виндсерфинг. Отдых на представленном курорте оптимально подходит тем, кто любит комфорт во всех его проявлениях.