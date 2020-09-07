"Пока мы этого не отмечаем, все-таки меры безопасности принимаются", — сказал министр в интервью, которое вышло в эфире телеканала "Россия 1" (ВГТРК) в пятницу.

По словам Мурашко, в целом ситуация с заболеваемостью COVID-19 в РФ стабильная и "имеет позитивную динамику": в частности, он привел в пример данные о том, что количество пациентов в медорганизациях России за три месяца сократилось в два раза.

"Но, тем не менее, 90 тыс. пациентов получают терапию в стационарах РФ. Чуть более 2,5 тыс. находятся в реанимациях на искусственной вентиляции легких", — сказал Мурашко.

Он добавил, что в 30 регионах "ситуация, хоть и имеет позитивную динамику, все-таки остается напряженной". В первую очередь, по словам Мурашко, это те регионы, где присутствуют вахтовые рабочие — "северные, в основном, регионы, и как раз основная задача работодателей — обезопасить эти рабочие поселки".

Он также добавил, что пока в России нет ни одного подтвержденного случая повторного заражения коронавирусом, а за рубежом такой случай за все время пандемии достоверно зафиксирован лишь один.