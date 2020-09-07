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Евгений Кафельников: Инцидент исчерпан, Джокович отсранен правильно

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников в беседе с корреспондентом «РБ-Спорт» прокомментировал дисквалификацию серба Новака Джоковича на Открытом чемпионате США по теннису US Open за неспортивное поведение.

Накануне Джокович был снят с US Open и лишен всех рейтинговых очков, заработанных в этом турнире, после того, как попал мячом в линейного судью. Позднее теннисист признал, что инцидент произошел случайно, и извинился перед арбитром.

— Для меня инцидент исчерпан, — сказал Кафельников. — Дисквалификация правильная. Даже для первой ракетки мира. Он попал в судью и был отстранен.

— Но многие болельщики считают, что по логике дисквалификация – слишком жесткое наказание за произошедшее.

— Кто-то говорит, что Крым аннексировали правильно, а кто-то – что неправильно. Вот где логика?

— У всех разное мнение.

— И тут мнения могут расходиться. Но правило для всех одно.

Источник: РБ-Спорт

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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