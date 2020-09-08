«Динамо» Брянск может пропустить три матча подряд из-за коронавируса

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По информации «РБ-Спорт» , велика вероятность, что брянское «Динамо» вслед за играми со «Спартаком-2» и «Нефтехимиком» пропустит матч с «Аланией».

Ранее из-за коронавируса в составе «Динамо» был отменен матч ФНЛ со «Спартаком-2» 5 сентября. В понедельник пресс-служба ФНЛ объявила, что также не состоится поединок «Динамо» с «Нефтехимиком», который был запланирован на 9 сентября. С 4 числа брянские футболисты находятся на карантине.

По нашим данным, именно 4 сентября подтвердились случаи заражения коронавирусом в составе «Динамо». Согласно правилам Роспотребнадзора, команда должна отсидеть на карантине две недели. Но сейчас клуб пытается договориться с региональной санитарной службой разрешить здоровым игрокам выйти с карантина раньше – в случае трех подряд отрицательных тестов на Covid-19.

7 сентября футболисты и персонал «Динамо» сдали анализы. Результаты должны быть готовы во вторник. Если региональный Роспотребнадзор не пойдет навстречу, брянский клуб пропустит также гостевой матч с владикавказской «Аланией» 13 сентября.

Источник: РБ-Спорт