Переполненные туристами пляжи Анапы попали на видео

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В блоге @krasnodar_kray в Instagram появилось видео одного из пляжей Анапы, переполненного отдыхающими во время бархатного сезона при пандемии COVID-19.

На выложенных в социальной сети кадрах запечатлена прибрежная зона Черного моря, перегруженная загорающими и купающимися людьми. «Шел 38-й день августа, Анапа», — сообщается в подписи к публикации.

В комментариях к посту интернет-пользователи отреагировали на ситуацию, назвав происходящее «жестью».

Источник: https://www.mk.ru/