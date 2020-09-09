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Абу-Даби готов провести бой-реванш Нурмагомедов-Макгрегор

Абу-Даби готов провести у себя бой-реванш россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора.

«Мы были бы более чем счастливы провести такой бой у себя. Мы готовы, мы уверены в себе. И я думаю, что президент UFC Дэйна Уайт также разделяет это мнение с нами. Мы это доказали уже проведением турниров UFC, а также умением в кратчайшие сроки подготовить все к турниру на высочайшем уровне», — прокомментировал глава департамента туризма Абу-Даби Саид Аль Саид изданию РБК.

24 октября состоится один из самых топовых турниров UFC в истории в столице Объединенных Арабских Эмиратов. На участние в нем уже дал согласие Нурмагомедов. Дагестанец должен был провести бой еще в апреле с Тони Фергюсоном, но из-за пандемии американцу пришлось провести поединок с Джастином Гэтжи, которому он неожиданно проиграл. Теперь Гэтжи — претендент номер один на пояс Нурмагомедова.

Источник: https://www.mk.ru/

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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