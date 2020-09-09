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Нобель Арустамян высказался о матче «Уфа» – «Краснодар»

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола и эксперт «Рейтинга Букмекеров» Нобель Арустамян дал прогноз на матч 1-го тура РПЛ сезона-2019/20 «Уфа» – «Краснодар».

В этой игре, я думаю, мы можем рассчитывать на то, что фаворит матча, «Краснодар», добудет нужный ему результат. «Уфа» все-таки потеряла не только своего вдохновителя Шамиля Газизова, но и игроков – Урунова, Фомина – важных элементов игры уфимского клуба. И непонятно, как он будет строится в начале нового сезона.

Да, «Краснодар» пока особо не усилился, но при этом, конечно, обладает составом покруче, чем «Уфа». Мой прогноз – индивидуальный тотал южан больше 1,5 гола.

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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