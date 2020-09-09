Шандор Варга: Даже 28 миллионов за Миранчука — мало

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Агент ФИФА Шандор Варга в интервью «РБ-Спорт» высказался о недавних событиях на российском трансферном рынке.

— Насколько вероятен уход Влашича в «Интер» или «Аталанту»?

— Я не удивлен, что им интересуются, Никола показывает очень высокий уровень игры, — говорит Варга. — Но вопрос в том, хочет ли он сам уходить и отпустит ли его ЦСКА. Им поступало предложение в 25 миллионов фунтов за Чалова от «Кристал Пэлас», но он остался в Москве. Поэтому давать прогноз тут сложно, хотя Влашич подошел бы любой команде.

— Какова его реальная трансферная цена?

— Это мы сможем узнать, только когда возможный переход состоится. Я продавал игроков значительно дороже, чем было указано в Transfermarkt, и в то же время другого футболиста не мог продать и за половину указанной там стоимости. Он будет стоить ту сумму, о которой договорятся клубы.

— В то же время Миранчука продают в «Аталанту» за 14 миллионов…

— Это мало. Если учесть сумасшедшие деньги, появившиеся в футбольном мире, даже 28 миллионов за него было бы мало. Его реальная стоимость, если учитывать его уровень, как я считаю, выше 30 миллионов евро. Но я уверен, что у Алексея в «Аталанте» все получится, это подходящая для него команда.

Поставлю на то, что Россия не проиграет и будет забито меньше 2,5 мяча.

Источник: РБ-Спорт