«Аталанта» будет платить за Миранчука траншами в течение 2 лет

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По информации «РБ-Спорт» , в трансферном контракте между итальянской «Аталантой» и московским «Локомотивом» предусмотрен график платежей за переход полузащитника Алексея Миранчука.

Футболист был продан российским клубом в «Аталанту» за 14,5 млн евро. На российском футбольном рынке обсуждают ситуацию, при которой в московский клуб придет лишь 10 — остальные 4,5 получат, вероятно, футболист и агент. Дело в том, что в контракте игрока с «Локо» была прописана опция выкупа игрока за 8 миллионов евро, и клуб и так получил сверх этой суммы 2 млн евро.

По данным «РБ-Спорт», «Локо» хотел сократить срок поступления полной суммы трансфера до 1,5 года (три трансферных окна), «Аталанта» настаивала на сроке в 2,5 года (пять трансферных окон) — в итоге был согласован компромисснный срок в 2 года.

Источники на российском рынке говорят о том, что первый и самый крупный платеж составит 7,5 миллиона евро.

Миранчук провел в «Локо» 228 матчей, в коотрых забил 43 гола. За время выступлений за красно-зеленых футболист выиграл все титулы в России — стал чемпионом страны, взял Кубок и Суперкубок.

Источник: РБ-Спорт