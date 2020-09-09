Сборная России в октябре может сыграть в «Лужниках» или на «Открытие Арене»

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По информации «РБ-Спорт» , сборная России может выбрать для проведения октябрьских матчей Лиги наций УЕФА не «ВТБ Арену», а другой московский стадион.

Дело в том, что на стадионе «Динамо» возникла масса организационных проблем при проведении матча Лиги Наций Россия — Сербия.

Ранее телеграм-канал «Мутко против» сообщал о том, что у РФС есть претензии из-за плохо организованной логистики, которая даже не позволяла одновременный заезд двух команд; из-за отсутствия ноутбуков, техники и даже микрофонов в зале пресс-конференций (оказывается, динамовцы забрали все свое); из-за проблем с коммуникацией со службой безопасности стадиона.

По информации «РБ-Спорт», вопросы вызвали также организация вип-ложи на матче — при том, что по требованию УЕФА матч проводился без зрителей, и трансляция рекламного ролика на внешнем экране — при этом бренд букмекера не имел отношения к спонсорам сборной страны.

Есть вероятность, что матчи в октябре — с Турцией 11-го числа и Венгрией 14-го — пройдут на «Открытие Арене» или в Лужниках. Стоимость аренды «Открытия» сопоставима с той, что платят за пользование стадионом «Динамо» — около 6 миллионов рублей за матч, «Лужники» стоят около 17 миллионов за игру.

Инициатором проведения матчей на «Динамо» является главный тренер сборной Станислав Черчесов — об этом ранее рассказывал ТАСС член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин. Теперь встает выбор — между предпочтением тренера и профессиональной организацией матча, чего на арене бело-голубых сделать не смогли.

Важный момент при принятии решения — удобство для болельщиков, если в октябре УЕФА разрешит проводить матчи со зрителями. Арена в Петровском парке неудобна с точки зрения наличия парковок — есть вероятность, что у стадиона возникнут пробки, и публика просто не сможет попасть на футбол вовремя.

Источник: РБ-Спорт