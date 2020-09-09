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Условия выхода Кокорина в Европу — в первые два года контракта он может уйти за 7 млн евро

По информации «РБ-Спорт», условия контракта Александра Кокорина со «Спартаком» не предусматривают опции выкупа европейским клубом.

В то же время у футболиста с гендиректором клуба Шамилем Газизовым есть договоренность — при поступлении предложения из Европы игрока отпустят за сумму около 7 миллионов евро — в первые два года действия контракта, то есть в сезоны 2020/21 и 2021/22.

Эта сумма покрывает расходы клуба в первый год действия контракта — зарплату и премию за подпись.

Источник: РБ-Спорт

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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