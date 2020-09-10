ЦСКА заплатил €4 млн евро агентам в летнее трансферное окно

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По информации «РБ-Бизнес», футбольный клуб ЦСКА заплатил почти €4 млн (около 360 млн рублей) за услуги посредников при заключении контрактов с тремя футболистами в летнее трансферное окно.

В ходе летнего трансферного окна ЦСКА приобрел Чидеру Эджуке (€11,5 млн по оценке портала Transfermarkt), Адольфо Гайча (€8,5 млн), Бруно Фукса (€8 млн), а также Бахтиера Зайнутдионова (€2 млн).

Один из контрактов на услуги агента обошелся ЦСКА в €1,421 млн, второй — в €1,254 млн, третий — €1,045 млн.

Генеральный директор клуба Роман Бабаев отказался комментировать «РБ-Бизнес», за каких конкретно футболистов были выплачены соответствующие агентские.

Летнее трансферное окно в РПЛ завершится 17 октября.

Источник: РБ-Бизнес