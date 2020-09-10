Долги «Тамбова» в сумме составляют около 80 млн рублей

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По информации «РБ-Спорт», задолженность «Тамбова» перед командой, тренерами, персоналом и партнерскими организациями составляет около 80 млн рублей.

Ранее 13 футболистов «Тамбова» написали заявление на имя губернатора региона с просьбой погасить долги за июнь, июль и август. В случае непогашения они грозились бойкотировать матч с «Уфой» 12 сентября. В четверг спортивный директор клуба Павел Худяков рассказал ТАСС, что игроки не будут бойкотировать тренировки и матчи.

По нашим данным, помимо долгов перед командой и персоналом, «Тамбов» имеет небольшие задолженности перед партнерами по закупкам. Сумма долга составляет около 80 млн рублей. Сейчас клуб получил гарантии, что в ближайшие недели задолженности будут погашены.

Ранее «РБ-Спорт» сообщал, что финансовые проблемы «Тамбова» начались еще в июне. Именно тогда в клуб поступили последние деньги от учредителя – правительства региона. Насколько нам известно, администрация выплатила обещанные деньги за прошлый сезон в полном объеме, но в заложенный бюджет не входили «пандемийные» летние месяцы.

Также в региональном правительстве не учли, что весь 2020 год команде предстоит проводить домашние игры в Нижнем Новгороде или Саранске, хотя за пять поединков в Нижнем Новгороде клуб заплатил не менее 6 млн рублей. В связи с этим общие расходы клуба увеличились.

В прошлом сезоне «Тамбов» выполнил задачу по сохранению прописки в РПЛ, заняв 14-е место. В текущем сезоне команда занимает также 14-ю строчку в турнирной таблице, набрав 4 очка.

Источник: РБ-Спорт