Шишкин перешел в команду, где играют Павлюченко и Самедов

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Как стало известно «РБ-Спорт» , экс-защитник сборной России Роман Шишкин подписал контракт с ногинским клубом «Знамя», выступающим во втором дивизионе.

Последним до перехода в «Знамя» клубом Шишкина был «Спартак-2», за который 33-летний защитник весной, в допандемийный период, провел 2 матча.

В Ногинске выступают экс-футболисты сборной России Роман Павлюченко, Ренат Янбаев, Александр Самедов. В группе 3 второго дивизиона «Знамя» идет на 12-м месте. Кроме того, команда пробилась в групповой раунд Кубка России, где сыграет с «Ахматом».

В Премьер-Лиге Шишкин выступал за «Спартак», «Крылья Советов», «Локомотив» и «Краснодар». На счету защитника 16 матчей за сборную России.

Источник: РБ-Спорт