Забег «Бит сердца» в поддержку детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья впервые пройдет онлайн

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С 11 по 27 сентября состоится всероссийский благотворительный онлайн-забег «Бит сердца», цель которого – сбор средств на подготовку к самостоятельной жизни детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья. Это уже второй забег, организованный фондом «Арифметика добра» при поддержке фармацевтической компании «Сервье» в рамках совместного меценатского проекта «Твой шанс».

«Это прекрасно, что в нашем обществе становится нормой благобегунское движение. Нас очень радуют сторонники и партнеры, которые готовы ответственно относится как к себе и своему здоровью, так и к социальным проблемам. И это здорово, что наши благобегуны готовы принять еще один вызов времени и перейти в онлайн-формат. Да, с одной стороны, мы все чего-то лишились: общего праздника, поддержки друг друга, которая есть на офлайн забеге. Но, с другой стороны, появилось больше возможностей – теперь город и время не имеют значения, остается только ваше желание бегать и ответственность за тех детей, кому вы помогаете», - рассказала Катерина Дмитриева, директор по развитию фонда «Арифметика добра».

Для участия в забеге необходимо зарегистрироваться на странице мероприятия (https://reg.place/events/heart-bit-2020), выбрать дистанцию и с 11 по 27 сентября выйти на пробежку. Бежать можно в любом месте и в любое время – в лесу, на стадионе, в парке или даже дома. Достаточно включить трекер на телефоне или часах (в удобном приложении, например, strava или nike running) и после финиша прислать скриншот забега и стартовый номер на почту Zabeg@a-dobra.ru

«Второй год подряд наша компания выступает партнёром благотворительного забега «Бит сердца». В этом году благодаря новому формату мы надеемся, что мероприятие объединит еще больше людей в их любви к спорту и желании помочь детям-сиротам»,— поделилась Яна Котухова, директор по работе с органами государственной власти и внешним коммуникациям по странам ЕАЭС компании «Сервье».

Цель забега «Бит сердца» – сбор средств на подготовку детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья к самостоятельной жизни с помощью значимого взрослого (наставника). Наставник – это взрослый, который посвящает воспитаннику детского дома свое время, делится жизненным опытом и помогает ребенку подготовиться к самостоятельной жизни. Чтобы стать наставником для ребенка-сироты, недостаточно быть взрослым: необходимо пройти школу наставников, где тренеры и психологи расскажут, какая помощь нужна детям и как правильно её оказывать.