Чистяков начал тренироваться с «Ростовом», но не сыграет с «Локомотивом»

/Спорт и туризм/

По информации «РБ-Спорт» , защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков вернулся к тренировкам после травмы, но, скорее всего, не сыграет с «Локомотивом».

В начале июля Чистяков в матче 26 тура с «Крыльями Советов» в Самаре (0:0) получил тяжелую травму. На 24 минуте футболист получил сильный удар по ноге в стыке с защитником Владимиром Полуяхтовым, который был немедленно удален с поля. Позднее стало известно, что у защитника были повреждены связки колена.

По нашим данным, 11 сентября 26-летний Чистяков приступил к тренировкам, одновременно продолжая восстановление от травмы. Пока что защитник занимается по индивидуальной программе, иногда выполняя упражнения в общей группе. Сейчас он еще чувствует небольшой дискомфорт, поэтому, скорее всего, не сыграет с «Локомотивом» 14 сентября.

Чистяков перешел из «Тамбова» в «Ростов» летом 2019 года. С того момента защитник сыграл за команду южан 23 матча и впервые был вызван в сборную России.

Источник: РБ-Спорт