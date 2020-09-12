Россияне пожертвовали отдыхом ради спасения экономики страны

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Россияне полностью отказываются от заграничных турне, следует из августовской оценки импорта в сектора услуг, опубликованной ЦБ РФ.

Аналитики Telegram-канала MMI, основанного директором департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кириллом Тремасовым, проанализировали данные и пришли к выводу, что сэкономленные на зарубежных путешествиях деньги, а именно — 1,6 трлн рублей, сыграли основную роль в восстановлении потребительского спроса. Сейчас деньги «крутятся» внутри страны и работают на подъем экономики, а не утекают за рубеж. Аналитики отметили, что сэкономленная гражданами сумма превысила объем господдержки населения по меньшей мере вдвое. Многие эксперты считают, впрочем, такое сравнение странным, а также подчеркивают, что о восстановлении экономики за счет граждан говорить некорректно.

По оценкам MMI, сэкономленные на туристических поездках за границу деньги повлияли на восстановление потребительского спроса. Иными словами, закрытие границ позволило населению создать личную финансовую подушку безопасности, а также спасти российскую экономику.

Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский задается вопросом: «Как можно говорить о снижении расходов на туризм в контексте того, что по стране закрылось каждое пятое-шестое предприятие, люди получали МРОТ вместо зарплаты, а количество безработных по стране более 10%?».

«Население понимало, что есть придется в долг, — подчеркивает он. — Если говорить о том, что люди «проедали» запасы на отпуск, то да, безусловно, аналогия будет уместной, но считать расходы на внешний туризм в одном уравнении с поддержкой населения, думается, не совсем правильно. И закрытые границы тут совершенно ни при чем, они закрыты по всему миру. Как только открывается какой-либо иностранный туристический кластер, запросы на покупку туров моментально взлетают до значений, сопоставимых с прошлым годом».

И все равно туристическая индустрия — это самый пострадавший от пандемии сектор, поскольку все остальные более-менее начали вести активную деятельность. Даже если смотреть на американскую фондовую биржу, то до сих пор на мартовском дне находятся фактически три отрасли — гостиничный бизнес, авиаперевозки и круизы. «Не стоит сопоставлять два совершенно разных показателя, в этом нет никакого смысла», — говорит Кричевский.

Выводы, к которым пришли аналитики, не свидетельствуют о благополучии страны и о хорошей экономической ситуации, считает старший научный сотрудник Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков.

«Жители других стран экономили на туризме точно так же, — подчеркивает собеседник «МК». — Главная причина, от которой зависит глубина экономического спада — это жесткость карантинных ограничений. Те страны, которые их не вводили, испытают минимальное потрясение. Государства, которые отдали предпочтение жестким запретительным мерам, почувствуют большой спад».

Источник: https://www.mk.ru/