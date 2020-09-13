/Спорт и туризм/

«Локомотив» хочет подписать контракт с Кузяевым

По информации «РБ-Спорт», московский «Локомотив» проявляет интерес к полузащитнику Далеру Кузяеву. 

27-летний полузащитник после завершения прошлого чемпионата стал свободным агентом — его контракт с «Зенитом», который в 2017 году приобрел права на футболиста за 4 миллиона евро, закончился.

 Позиция Кузяева — перейти в зарубежный клуб, однако пока варианты с «Валенсией» и «Алавесом» не завершились подписанием договора.

«Локо», по данным «РБ-Спорт», готов предложить футболисту контракт на 2 млн евро в год. Важным бонусом для игрока становится участие железнодорожников в Лиге чемпионов — команда Николича стартует с группового раунда.

У Кузяева еще остаются варианты в Европе, но условия по контракту значительно уступают российским вариантам.

Источник: РБ-Спорт

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Спорт и туризм

Добавить комментарий

Последние новости

Последствия крупного пожара в российской восьмиэтажке показали на видео

Минздрав Белоруссии заявил о прохождении пандемии «с общей победой»

Главой Ненецкого автономного округа избран врио региона Юрий Бездудный

Михаил Мишустин выделил 4,1 млрд рублей на закупку вакцины от гриппа

Правительство разрешило использовать военную инфраструктуру для вывода на орбиту блока космических аппаратов «Гонец-М»