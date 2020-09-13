«Локомотив» хочет подписать контракт с Кузяевым

/Спорт и туризм/

По информации «РБ-Спорт», московский «Локомотив» проявляет интерес к полузащитнику Далеру Кузяеву.

27-летний полузащитник после завершения прошлого чемпионата стал свободным агентом — его контракт с «Зенитом», который в 2017 году приобрел права на футболиста за 4 миллиона евро, закончился.

Позиция Кузяева — перейти в зарубежный клуб, однако пока варианты с «Валенсией» и «Алавесом» не завершились подписанием договора.

«Локо», по данным «РБ-Спорт», готов предложить футболисту контракт на 2 млн евро в год. Важным бонусом для игрока становится участие железнодорожников в Лиге чемпионов — команда Николича стартует с группового раунда.

У Кузяева еще остаются варианты в Европе, но условия по контракту значительно уступают российским вариантам.

Источник: РБ-Спорт