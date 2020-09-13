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Миранчук получит 2 миллиона евро от трансфера в «Аталанту»

По информации «РБ-Спорт», полузащитник Алексей Миранчук получит бонус от своего трансфера в «Аталанту». 

25-летний полузащитник перешел в итальянский клуб, сумма трансфера составила 14,5 миллиона евро, — платежи разбиты на 2 года. По данным «РБ-Спорт», Миранчук получит 2 миллиона евро от суммы трансфера, что компенсирует ему потери в зарплате.

 В «Локо» он зарабатывал 2,2 миллиона евро, в «Аталанте», по данным итальянских СМИ, — 1,7 миллиона евро в год. Кроме того, еще 2 миллиона евро от трансфера получит агентская группа, сопровождавшая контракт Миранчука в Италии. «Локо» как клуб получит около 10 миллионов евро.

Миранчук был продан в Италию в начале сентября за 14,5 миллиона евро, при этом опция выхода составляла 8 миллионов евро. В «Локо» Миранчук, который на данный момент продолжает восстанавливаться после травмы, выиграл все российские титулы — чемпионство, Кубок и Суперкубок.

Источник: РБ-Спорт

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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