«Ростов» предложил наградить Прядкина за вклад в развитие футбола

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По информации «РБ-Спорт», РФС продолжает опрос клубов с целью определить лауреатов сезона-2019/20. Напомним, что по итогам прошлого чемпионата страны так и не был утвержден традиционный «список 33 лучших». Дело в том, что руководитель ЦСКА Евгений Гинер на заседании исполкома выразил недовольство предложенным списком — в частности, неясностью критериев оценки.

В итоге было решено опросить самих участников соревнований. Дело затянулось на несколько месяцев, и вот голосование близко к завершению. В опроснике, помимо традиционного списка 33 лучших, еще несколько номинаций: лучший футболист, лучший тренер, лучшая команда, «надежда» (лучший молодой игрок до 21 года) и за вклад в развитие футбола.

По информации «РБ-Спорт», в номинации «за вклад в развитие футбола» футбольный клуб «Ростов» проголосовал за президента РПЛ Сергея Прядкина. Напомним, во время ковидного рестарта прошлого чемпионата президент РПЛ самоустранился от решения проблем по возможным переносам матчей — все решения предлагалось принять клубам, несмотря на то что по регламенту именно РПЛ обязана была принимать решение по возможному переносу.

В частности, перед матчем «Сочи» — «Ростов», когда у ростовчан заболели 6 футболистов, а контактная группа составила 42 человека, Прядкин не выходил на связь с ростовчанами, «Сочи» отказался переносить матч, и «Ростов» в итоге отправился в Сочи юношеским составом. Впоследствии «Ростов» сделал жесткое заявление о том, что «вместо принятия решения Лига самоустранилась, столкнув лбами два клуба и подставив «Сочи» под шквал критики».

Впоследствии после одного из матчей РПЛ главный тренер ростовчан Валерий Карпин дал оценку ковидному рестарту чемпионата: «Раньше был Росгосстрах чемпионат России, а сейчас Роспотребнадзор чемпионат России. Кто договорился с Роспотребнадзором, а кто не смог договориться. Кто скрыл больных, а кто не скрыл. Кого закрыли на карантин, а кого не закрыли. Это ненормальный чемпионат России». Прядкин на это отреагировал обращением в комитет по этике, поскольку «Карпин нанес ущерб деловой репутации лиги», и впоследствии тренер ростовчан был оштрафован.

«Ростов» спустя пару месяцев после этого решил, что лучшего кандидата в номинации «за вклад в развитие футбола» не найти — и предложил наградить Прядкина. Возможно, это обращение поддержат и другие клубы.

Источник: РБ-Спорт