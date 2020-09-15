Федор Чудинов может провести бой с Канело за титул чемпиона WBA в начале 2021 года

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Владимир Хрюнов, промоутер российского боксера Федора Чудинова, рассказал редактору «РБ-Спорт» , что спортсмен может в начале 2021 года провести бой с мексиканцем Саулем Альваресом за титул чемпиона WBA в среднем весе.

В ночь с 11 на 12 сентября в подмосковных Химках Чудинов нокаутировал в 12-м раунде британца Умара Садика. После боя россиянин заявил, что он «готов драться с Канело» (Альваресом).

— После блестящего боя Чудинова мне звонил один известный английский промоутер, который занимается шоу Александра Поветкина, — сказал Хрюнов. — Он предлагал провести в эту дату (21 ноября) бой на выбор – с Райдером или с Андерсоном. На что я без сомнений ответил, что это слишком рано.

— Это вероятные соперники на будущее?

— Это лишь вероятность. Главная наша цель – бой с Канело. Сейчас работаем над его проведением.

— Когда примерно этот бой может состояться?

— В начале следующего года. Самый существенный фактор – пандемия. Коронавирус мешает всем нормально жить.

Сейчас 32-летний Чудинов является чемпионом WBA Gold во втором среднем весе. На счету россиянина 23 победы (16 нокаутом) и 2 поражения. Он владел титулом чемпиона мира по версии WBA в 2015-2016 годах, один раз его защитив.

30-летний Альварес — обладатель поясов WBA и WBC в среднем весе и регулярный чемпион WBA во втором среднем весе. Он одержал в карьере 53 победы (36 нокаутом), потерпел 1 поражение, еще 2 боя завершились вничью.

Источник: РБ-Спорт