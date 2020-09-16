«Зенит» в активной стадии переговоров с «Сочи» по Ригони

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Как стало известно «РБ-Спорт», «Зенит» ведет активные переговоры с «Сочи» о переходе полузащитника Эмилиано Ригони. Петербургский клуб хотел бы продать футболиста, но «Сочи» не готов платить в районе 4-5 миллионов евро.

Поэтому сейчас основной вариант для обсуждения – аренда до конца сезона. В ближайшую неделю стороны могут прийти к окончательному соглашению.

На его место руководство планирует приобрести сильного атакующего полузащитника. Рассматриваются варианты исключительно за рубежом, так как переход Николы Влашича практически исключен из-за слишком высокой трансферной стоимости. Руководство «Зенита» не готово платить около 35-40 миллионов евро за переход хорвата.

В то же время в прессе говорят об интересе клуба к Матиасу Весино из «Интера», Набилю Фекиру из «Бетиса» и даже Жоау Мариу, права на которого также принадлежат «Интеру»

Источник: РБ-Спорт