У «Ротора» 10 заболевших коронавирусом

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«РБ-Спорт» стали известны подробности инцидента с коронавирусом в волгоградском «Роторе», матч которого в рамках 7-го тура чемпионата страны с «Краснодаром» не состоялся.

Формулировка на сайте РПЛ была следующей: «В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в волгоградской команде и невозможностью обеспечить безопасность проведения матча игра не состоится». Ранее РПЛ сообщила о семи случаях заболевания (положительные тесты зафиксированы 12 сентября, затем к ним добавились еще несколько случаев заболевания). Санкции по этому матчу будут вынесены КДК сегодня.

В то же время согласно результатам тестов (13 сентября — то есть в день матча) выявлено 10 положительных тестов — у футболистов Довбни, Кожемякина, Байрыева, Жигулева, Саплинова, Муллина, Давиташвили, Микелтадзе и Кипиани, а также у тренера вратарей Варивончика. Говорят и о том, что у нескольких футболистов есть поражение легких.

Пятеро из заболевших играли в матче с «Химками» в 6-м туре в основном составе, еще двое были в заявке.

По данным «РБ-Спорт», жесткая позиция «Краснодара» и лично владельца клуба Сергея Галицкого была в том, чтобы не проводить этот матч — по причине того, что не ясна контактная группа, и заболевание у тех игроков «Ротора», кто сдал отрицательный тест, может проявиться через несколько дней — значит, и риск заражения игроков «Краснодара», которому вскоре играть матч квалификации Лиги чемпионов, был велик. В этой ситуации РПЛ отменила матч.

Впереди у «Ротора» в 8-м туре матч с «Ростовом» (19 сентября) и встреча в Кубке России со ставропольским «Динамо» (23 сентября) — эти два поединка входят в 14 дней обязательного в таких случаях карантина.

«Ростову», как и «Краснодару», вскоре играть квалификационный матч в Лиге Европы — он состоится 24 сентября. Ключевой в этой ситуации станет позиция РПЛ — лига сегодня-завтра будет принимать решение: либо действовать по прецеденту встречи «Ротор» — «Краснодар» и отменять матч, либо проводить матч и брать на себя ответственность за потециальные случаи заражения в «Ростове» и пропуск командой матча квалификации Лиги Европы, либо разрешать игру в ослабленном составе.

Источник: РБ-Спорт