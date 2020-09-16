Роман Терюшков: Обсуждение будущего Гунько перенесли на 21 сентября

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Министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил редактору «РБ-Спорт» , что обсуждение будущего тренерского штаба Дмитрия Гунько в «Химках» перенесено на понедельник.

По нашим данным, встреча была запланирована на сегодня, 16 сентября. Затем издание «Спорт-Экспресс» сообщило, что в «Химках» пока не приняли решения по Гунько. Тренер будет готовить команду к гостевому матчу с «Краснодаром» (18 сентября).

— В понедельник все встретимся, обсудим и примем решение, — сказал Терюшков. — Оно будет окончательным. Дальше откладывать будет уже некуда.

— Это будет встреча у губернатора?

— Нет. Там будет председатель наблюдательного совета, он же глава города Химки, Дмитрий Волошин и гендиректор клуба Александр Зайцев.

— Что конкретно будет обсуждаться?

— Будем принимать решение относительно нашего дальнейшего взаимодействия с тренерским штабом. Заслушаем тренеров, обсудим результаты.

— Почему решили отложить заседание?

— Команда завтра улетает. Сейчас бессмысленно совершать какие-то действия.

— Получается, у тренерского штаба есть возможность проявить себя?

— Конечно. Все будет зависеть и от результата этого матча с «Краснодаром».

После семи туров РПЛ «Химки» с тремя очками занимают 15-е место в турнирной таблице.

Источник: РБ-Спорт