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На общем собрании клубы РПЛ будут делить деньги от мирового соглашения с IMG — 9 миллионов евро

По информации «РБ-Спорт», на общем собрании РПЛ 21 сентября будет рассмотрен вопрос о распределении средств, полученных по мировому соглашению с компанией IMG.

Речь идет о том, что еще в конце 2019 года на судебном заседании CAS между компанией IMG и «Матч ТВ» было достигнуто мировое соглашение, по условиям которого IMG обязался выплатить «Матч ТВ» 9 млн долларов до июня 2020 года. Спор касался реализации тв-прав на матчи РПЛ за границей, и сейчас эти деньги необходимо распределить между клубами.

Кроме того, на собрании клубы рассмотрят и вопрос контракта с компанией Nielsen Sports.

Источник: РБ-Спорт

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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