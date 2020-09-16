Геркус получил 11 млн рублей за чемпионский сезон «Локомотива»

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Бывший генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус получил премию в размере 11 млн по итогам сезона 2017/18, в котором клуб выиграл Российскую премьер-лигу, заявил в суде представитель железнодорожников, передает корреспондент «РБ-Бизнес» Ольга Баран.

«Если вы обратите внимание на сумму, то увидите, что размер премий, выплаченный директором самим себе, значительно превышает установленные максимальные рамки… 30 мая 2018 года выплачена премия 5,6 млн рублей за чемпионство в сезоне-2017/18. Спустя месяц, 21 июня 2018 года, выплачена премия 5,04 млн рублей за результат в чемпионате 2017/18. В течение месяца выплачено 2 премии на 11 млн рублей, первая — за чемпионство, вторая — за результат в этом же сезоне», – сказал представитель клуба.

Второй представитель «Локомотива» Александр Андреев заявил, что бывший директор по персоналу Мария Грачева в 2017 году за выполнение ключевых показателей получила 1,38 млн рублей, а в декабре 2018 году ее премия составила 400 тыс. рублей. Он добавил, что перед увольнением 24 декабря 2018 года Грачевой перечислили 3,499 млн рублей премиальных.

Сегодня проходит очередное заседание по иску «Локомотива» к Геркусу. По версии клуба, экс-генеральный директор клуба в обход внутренних правил направил на премиальные выплаты 144,6 млн рублей по итогам сезона 2017/18.

Источник: РБ-Спорт