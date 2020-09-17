Александр Тихонов — о Кравцове: Если захотят, в СК и у вас что-нибудь найдут

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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поделился с редактором «РБ-Спорт» мнением о задержании бывшего президента Союза биатлонистов России (СБР) Александра Кравцова.

В четверг стало известно, что Следственный комитет России возбудил против Кравцова уголовное дело. Экс-главе федерации инкриминируют статью 160 Уголовного кодекса РФ («присвоение или растрата в особо крупном размере»). Максимальная санкция по этой статье – до 10 лет лишения свободы.

— Я Кравцова не видел полгода, — сказал Тихонов. — Знаю, что шла какая-то проверка года полтора. Мешали работать. Я живу заграницей. Как не приеду в Россию, все сидят и проверяют. Эта проверка может идти два-три месяца, но не год-полтора. Что там проверять? Если захотят, и у вас найдут что-нибудь.

— Вы думаете, он не виновен?

— Я ни о чем не думаю. Понятия не имею. Я там не работаю.

Кравцов возглавлял СБР с 2014 по 2018 годы.

Источник: РБ-Спорт