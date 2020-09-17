Сергей Юран: Напишу письмо в РФС с просьбой направить деньги со штрафа в детский дом

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Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал редактору «РБ-Спорт» , что он попросит генсека РФС Александра Алаева направить наложенный на него комитетом по этике штраф в детский дом.

2 сентября комитет по этике РФС оштрафовал Юрана на 100 тысяч рублей за высказывания в адрес «Химок» и «Спартака». Ранее тренер сделал громкое заявление относительно того, что его уволили из подмосковного клуба по требованию гендиректора «Спартака» Шамиля Газизова. Помимо этого, тренер говорил, что «Химки» и «Уфа» отдадут красно-белым 12 очков в матчах чемпионата России.

— В конце недели, может быть, будут какие-то новости, — сказал Юран. — Мы с юристом еще не встретились. Из РФС прислали бумаги. Мы должны их посмотреть. Штраф же серьезный. Мы должны понять, за что конкретно он был выписан. Я не исключаю возможности апелляции. Все-таки 100 тысяч – серьезные деньги. Поэтому посмотрим, от чего отталкивается комитет. От слухов, статей в газетах или чего-то другого.

Вообще лучше эти деньги отправить в детский дом. Пускай мне скажут перевести их туда. Я все отправлю и отчитаюсь.

— Вы будете об этом разговаривать с РФС?

— Думаю, будет письмо на имя Александра Алаева с просьбой направить деньги в детский дом. Для меня это будет спокойнее и радостнее. Все-таки помогу тем, кто действительно нуждается.

— У вас есть какой-то детский дом на примете?

— Нет. Может, РФС даст укажет на какой-то. Главное, чтобы это были те, кто нуждается в помощи.

— К чему больше склоняетесь: детский дом или апелляция?

— Я склоняюсь к детскому дому. Бог с ним, со штрафом. По апелляции возможно какое-то сокращение. Но лучше перевести деньги в детский дом. Я это сделаю, а потом отчитаюсь перед РФС, предоставлю справки.

Юран возглавлял «Химки» с января по июль 2020 года.

Источник: РБ-Спорт