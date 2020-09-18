Петербургский клуб «Нарвская застава» одержал победу в Кубке союзных государств по регби-7

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В прошедшие выходные команда ZASTAVA петербургского клуба «Нарвская застава» выиграла в трех матчах Кубка союзных государств и стала чемпионом турнира. Соревнования проходили в Уфе на стадионе «Динамо» в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Петербуржцы увезли из Башкортостана главный приз, а также чек на миллион рублей.

Уверенную победу в Кубке союзных государств команда ZASTAVA одержала в воскресенье, выиграв все три матча турнира: счет четвертьфинала в борьбе с командой «Университет» из Читы составил 50:0; в полуфинале со счетом 24:5 петербургская команда выиграла у «Кубани»; и, наконец, вырвала победу у «Стрелы» (Казань) со счетом 22:0. Таким образом, общая разница составила 96:5.

«Несмотря на то, что нашими соперниками были сильные команды, которые демонстрировали хорошую игру, наши спортсмены оказались настойчивее и удачливее, в итоге победа осталась за клубом, — прокомментировал победу спортсменов президент клуба «Нарвская застава» Дмитрий Морозов. — Наши ребята выиграли три игры Кубка подряд с разгромным счетом. Это общая победа тренеров и спортсменов. Несмотря на отсутствие в течение девяти месяцев у наших ребят игровой практики, команда разыгралась и продемонстрировала мастерство и желание победить».

Источник: Пресс-служба команды "Нарвская Застава"