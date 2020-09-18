«Спартак» рассматривает кандидатуру защитника Терентьева

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По информации «РБ-Спорт» , «Спартак» рассматривает кандидатуру защитника Дениса Терентьева.

У футболиста до конца текущего сезона контракт с «Зенитом», далее он становится свободным агентом.

Игрок знаком Шамилю Газизову по работе в «Уфе», где защитник был в аренде.

Терентьева рассматривают как второго номера на позиции — как конкурента новичку из европейского клуба, который, вероятно, будет куплен этим летом.

Терентьев в этом сезоне лишь раз выходил на поле в составе «Зенита» — в самом конце матча с «Арсеналом» в 7-м туре. Трижды 28-летний защитник был в запасе.

Источник: РБ-Спорт