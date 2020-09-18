Виктор Гусев: Отставка Новикова неизбежна

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Известный комментатор и болельщик «Динамо» Виктор Гусев поделился с «РБ-Спорт» мнением о вылете команды из Лиги Европы.

Напомним, московское «Динамо» уступило на выезде тбилисскому «Локомотиву» 1:2 во 2-м раунде квалификации Лиги Европы и вылетело из турнира.

— Очень досадное и неожиданное поражение, не использовали моменты в атаке, плохо сыграли в обороне, Шунин действовал ненадежно, и все привело к поражению, — говорит Гусев. — При этом понравился тбилисский «Локомотив», техничная команда, хороший вратарь, по реакции футболистов после окончания матча было видно, что они очень хотели победить. Нужно учитывать, что до этого они прошли очень серьезный клуб — румынскую «Университатю». Но я не думаю, что была недооценка со стороны «Динамо», все было понятно, только нужно было сыграть побыстрее, посмелее, может быть, выпустить двух форвардов. В первом тайме было преимущество, и если бы его использовали, все могло повернуться по-другому.

— Говорит ли это о том, что уровень нынешнего «Динамо» — середина таблицы чемпионата Грузии?

— Нет, это только один матч. Думаю, ситуация была бы совершенно другой, если бы играли по обычной формуле с двумя матчами. «Динамо» — более классная команда, но при таком формате подобные вещи могут происходить. Но, думаю, отставка главного тренера неизбежна в такой ситуации при всей моей симпатии к Новикову.

Источник: РБ-Спорт