Россияне назвали самые нежеланные страны для путешествий: Россия четвертая

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Россияне назвали пять стран, которые они не желают посетить, даже если туда будут продаваться доступные туры – такой опрос провел сервис по планированию путешествий.

Возглавил антирейтинг Афганистан, а сама Россия поделила в нем почетное 4-е место с Индией. В похожей компании Россия попала и в мировой топ-10 самых нежеланных для путешествий стран, составленный по результатам масштабного опроса туристов во всем мире.

В ходе исследования агрегатора путешествий выяснилось, что меньше всего российский турист стремится насладиться красотами Афганистана – об этом в рамках опроса упомянули 21,8% соотечественников. 5% россиян категорически против поездки в Азербайджан; 4,1% лучше останутся дома, чем отправятся в Индию или на российские курорты; 3,6% готовы поехать куда угодно, лишь бы не в Ирак.

Самая распространенная причина, по которой российский турист отвергает направление - угроза личной безопасности, о ней упомянули 52,7% опрошенных. 13,6 % уверены, что в названных ими странах нечего смотреть, а 3,2% опасаются, что там мало развлечений.

На вопрос, что повлияло на их мнение, 39,1 % респондентов ответили, что просто назвали места, которые их совсем не интересуют. 6,4% признались, что доверились негативным отзывам знакомых, а 2,3 % сообщили, что уже посетили упомянутые ими края и этот первый раз останется последним.

- Эксперты нашей отрасли видят хорошую тенденцию в том, что в антирейтинг не вошли такие страны СНГ как Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан Таджикистан и Армения, - комментирует результаты исследования туроператор Наталья Исаева. – В эти страны уже формируются туры с учетом возобновления регулярного авиасообщения не позже ноября. Наши границы с Казахстаном, Арменией и Кыргызстаном уже частично открыты, со дня на день ждем открытия Узбекистана и Таджикистана. Узбекистан уже объявил об открытии границ с 1 октября, в том числе для граждан РФ. А российские власти заявили, что Россия будет открывать границы с другими странами по принципу взаимности. Естественно, с теми, где эпидемиологическую обстановку удалось стабилизировать.

Между тем Узбекистан, прежде чем объявить о намерении «с 1 октября снять ограничения на въезд и выезд в страну через воздушные, железнодорожные и автомобильные пункты пропуска», предусмотрительно поделил международные авиарейсы на 3 категории – зелёную, жёлтую и красную. Цвет рейсу присваивается в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране, откуда он прилетел.

«Зеленые рейсы» прилетают в Узбекистан из Китая, Японии, Южной Кореи, Грузии, Таиланда, Малайзии, Австрии, Венгрии, Финляндии и Латвии. Пассажиры из «зеленых» стран, находившиеся там в течение последних 14 дней, допускаются на территорию Узбекистана без ограничений и на обсервацию не отправляются.

«Желтые рейсы» - из всех стран ЕС, кроме Испании и Великобритании, а также из ОАЭ, Азербайджана и Беларуси. Всем прибывшим из «жёлтых» стран, по прибытии положен двухнедельный карантин.

«Красными» в Узбекистане считаются рейсы из всех остальных стран мира, включая Россию. Прибывшим ими гражданам следует на прилете предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный в последние 72 часа, либо пройти его за свой счет в аэропорту. После чего, независимо от результата, прибывший отправляется на 14-дневный карантин в специальный государственный обсерватор или в гостиницу за свой счет.

Граждане Узбекистана, прибывшие из «красных» стран, после сдачи тестов, проходят 14-дневный карантин в домашних условиях.

- У нас за этим очень строго следят! – рассказывает Лола из Ташкента. – Прямо на заборе дома вешают большой плакат, что в доме карантинный. Чтобы и патруль видел, который проверяет улицы, и соседи чтобы приглядывали. У нас вообще люди дружные, всегда помогают друг другу. Но в этом вопросе все соседи доносят друг на друга, если кто-то не соблюдает безопасность. Потому что у нас все очень любят своих стариков. Как старики начали умирать, так сразу у всех сознание пробудилось.

- Видимо, Россия откроет границы для граждан Узбекистана на сходных условиях, - предполагает туроператор Наталья Исаева. – Но, по всем прогнозам, трудовых мигрантов не остановят ни платные тесты, ни двухнедельный карантин за свой счет. Некоторые жители российских городов уже приспособились втридорога сдавать квартиры под карантин. Тем, кто приехал из уже открытых стран СНГ или окольными путями.

Все-таки есть те, кто так и рвется в Россию, несмотря на то, что в рейтинге самых нежеланных стран, составленном на Западе, мы находимся на уровне того же Афганистана, где-то между Гондурасом и Сомали.

Источник: https://www.mk.ru/economics/