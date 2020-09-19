Губернатор Кубани: Сочи полностью готов к проведению гонок «Формулы-1»

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По мнению губернатора Кубани, Сочи в полной мере готов к проведению уже седьмого по счету российского этапа гонок «Формулы-1», который пройдет на курорте с 24 по 27 сентября.

Соревнования в Сочи отличает еще и наличие зрителей гонки на трибунах, чего нет на многих других стартах.

– Несмотря на то, что из-за пандемии зрителей будет гораздо меньше, чем обычно, в обеспечении безопасности будут задействованы значительные ресурсы, – отметил Вениамин Кондратьев в беседе с журналистами 18 сентября.

Безопасность гостей и участников гонок обеспечат около 2000 силовиков и казаков, а также более пятисот сотрудников частных охранных предприятий.

Особое внимание уделяется эпидемиологической безопасности.

Лаборатории региона проведут тестирование организаторов и персонала соревнований на коронавирус.

- Болельщикам при входе в Олимпийский парк будут ежедневно измерять температуру. Медицинское обеспечение гостей и гонщиков возьмут под контроль порядка 100 кубанских медиков. В местах массового пребывания людей будут дежурить врачебные бригады, – сообщил губернатор.

Источник: https://www.kuban.kp.ru/