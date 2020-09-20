Жалолиддинов уедет из «Локомотива» в аренду

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По информации «РБ-Спорт», 18-летний полузащитник «Локомотива» Жасур Жалолиддинов с большой долей вероятности уйдет в аренду.

Ранее стало известно, что «Локомотив» отзаявил Жалолиддинова от участия в РПЛ.

По нашим данным, «Локомотив» сейчас не рассчитывает на узбекского полузащитника, отдавая предпочтение более опытным игрокам. Жалолиддинов считается легионером, поэтому, в связи с подписанием Марио Манджукича, он не попадает под действующий лимит.

В ближайшее время «Локомотив» рассмотрит варианты для аренды футболиста. Наиболее вероятно, что он уедет обратно в Узбекистан в свой прежний клуб «Бунедкор».

Жалолиддинов подписал контракт с «Локомотивом» сроком на пять лет. Предыдущим клубом игрока был «Буденкор», за основную команду которого он уже успел сыграть 32 матча, в которых забил три гола и отдал три голевые передачи.

Источник: РБ-Спорт