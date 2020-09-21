"Мы рассчитываем, что второй этап программы стартует в октябре. Точную дату мы озвучим чуть позднее. В том числе это будет зависеть от того, как быстро мы вместе с нашими коллегами согласуем изменения в действующие правила предоставления субсидии", — сказала Догузова журналистам в рамках форума "Доступная Арктика" в четверг.

"Что касается сроков второго этапа, мы по запросам людей планируем значительно ее расширить и рассчитываем, что возможность приобретать туры в рамках второго этапа у наших граждан будет не менее полутора месяцев", — добавила она.

В Ростуризме добавили, что не все изменения, запланированные ведомством, могут войти в финальную версию программы. "Но мы надеемся, что второй этап распродажи пройдет так, как и был запланирован", — заключили в пресс-службе.

Правительство РФ выделило 15 млрд рублей на программу поддержки внутреннего туризма, пострадавшего от пандемии коронавируса. В ее рамках туристы могут вернуть до 20% стоимости путешествий по России, приобретенных на сайте мирпутешествий.рф у участников программы – туроператоров и отелей. Первый этап распродажи туров по России с кэшбеком прошел с 21 по 28 августа. В его рамках более 60 тыс. туристов купили туров и размещения в отелях более чем на 1,4 млрд рублей. Кэшбек составлял 5 тыс. рублей за каждые 25 тыс. рублей стоимости одной туристской услуги, но не более 15 тыс. рублей на одну банковскую карту.

Ко второму этапу правила программы планируется изменить – минимальный порог для возврата денег будет снят, а максимальная сумма кэшбека составит 50 тыс. рублей. Минимальное количество дней отдыха для участия в программе будет сокращено с 4 до 2 дней, чтобы участвовать в ней могли также поездки на выходные. Проект документа об изменении программы 16 сентября был размещен на портале правовой информации.